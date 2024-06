Allez français! Oggi al voto 49 milioni di francesi per le elezioni legislative volute da Macron

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Oggi 30 giugno, 49 milioni di francesi al voto per le elezioni legislative anticipate volute da Macron dopo il risultato deludente alle europee. Una sconfitta che ha l'exploit della destra e di Marine Le Pen nel Paese. La sfida è tra Nouveau Front Populaire, Ensemble, Les Républicains e Rassemblement National attesa affluenza record. E nel caso non vi siano maggioranze schiaccianti, si andrà ai ballottaggi il 7 luglio prossimo. La verifica della decisione di Macron di indire le elezioni nel paese, paventando una pericolosa avanzata conservatrice delle destre, è il vero nodo di questa tornata elettorale. Un fatto è certo: ci sarà un'affluenza record, con gli elettori che confermeranno il trend di destra o come auspicato da Macron avranno dei ripensamenti. Per ora, secondo i sondaggi, il Rassemblement national (Rn) e alcuni dei suoi alleati del centrodestra hanno circa il 36% di sostegno, mentre il gruppo di sinistra del Nuovo Fronte Popolare è al 29% e i liberali di Macron hanno circa il 21%. E quest'ultimo dato se confermato porrà anche una questione seria nelle recenti nomine dell'Ue. - (PRIMAPRESS)