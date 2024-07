Elezioni Francia: la sorpresa a sinistra di NFP che potrebbe confermarsi al primo posto

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Se i dati verranno confermati nella notte, la Francia uscirà dalle urne con una autentica sorpresa. Il Nuovo Fronte Popolare (NFP) è arrivato primo al secondo turno delle elezioni legislative in un range di (p180 a 205 seggi , davanti a Ensemble (164 a 174) e al Raggruppamento Nazionale (RN) (130 a 145). Questi i dati secondo Ifop. Emmanuel Macron ha già anticipato che non farà dichiarazioni questa sera. Dunque se i numeri dovessero essere confermati RN non avrà una maggioranza come si era profilato nel primo turno delle votazioni e sarà incerta la composizione della maggioranza di governo.

Il leader del Fronte Popolare Melenchon: "Nfp è pronto a governare" "Alla fine il nostro popolo ha votato con coscienza. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati e anche quelli che si sono ritirati". Così Melenchon subito dopo le stime dei risultati del secondo turno delle legi- slative che vede la sinistra in netto vantaggio. "La sconfitta del Presidente resta chiara e il primo ministro deve dimettersi", incalza, "Il presidente ha il dovere di chiamare a governare il Nuovo Fronte Popolare". - (PRIMAPRESS)