Evasione fiscale: Meloni azzera le polemiche sul prelievo forzato dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La premier Giorgia Meloni smorza ogni polemica montata nelle scorse ore per una probabile norma in materia di fisco per un prelievo forzato da parte dell'Agenzia delle Entrate per tasse evase. "La notizia secondo la quale in legge di bilancio sarebbe presente una misura che consentirebbe all'Agenzia delle en- trate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate è totalmente priva di fondamento". La manovra "in coerenza con la delega fiscale" e in linea "di fermezza" sull' evasione, si limita all'uso di strumenti" già usati "per recuperare importi di alcune cartelle esattoriali". - (PRIMAPRESS)