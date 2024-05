Genova: una “talpa” nell’inchiesta Liguria. Aperto un fascicolo a carico di ignoti

(PRIMAPRESS) - GENOVA- La Procura genovese ha aperto un fascicolo per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sul pre- sunto comitato d'affari e corruzione che ha portato all'arresto del presidente della Regione Liguria, Toti. A carico di ignoti, il fascicolo è originato da alcune intercettazioni ambientali. In una, un consigliere comunale vicino a Toti dice ai fratelli Testa (indagati e con obbligo di dimora): "Vedi che stanno indagando, non fate nomi e non parlate al telefono". Ora si cerca chi ha avvertito il consigliere. - (PRIMAPRESS)