Elezioni Europee: per Forza Italia decisa la candidatura del capogruppo Antonio Tajani. Nella lista anche 3 pugliesi

(PRIMAPRESS) - ROMA - “L’annuncio di Antonio Tajani della sua candidatura come capolista in 4 circoscrizioni rende più forte tutto il partito”. Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, commentando la decisione del segretario nazionale.“Il Sud e la Campania - aggiunge Martusciello - risponderanno in pieno e daranno il proprio contributo all’affermazione del partito. Nel futuro Parlamento europeo - conclude il capogruppo azzurro a Bruxelles - correra’ una rappresentanza del Sud forte e qualificata contro ogni deriva ideologica per dare voce adeguatamente alle specificità e agli interessi del nostro territorio".

Il senatore azzurro Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio. "Tra i nostri candidati, individuati oggi dal Consiglio nazionale, anche i pugliesi Laura De Mola, Paolo Dell'Erba e Marcello Vernola. Con il nostro Segretario capolista, Antonio Tajani, siamo orgogliosi di indicare come sempre agli elettori proposte di elevata qualità, per dare all'Italia una rappresentanza adeguata al suo ruolo sempre più autorevole in Europa", - (PRIMAPRESS)