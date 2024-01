I 30 anni della politica di Berlusconi: oggi all’Eur l’apertura della convention di Forza Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Forza Italia si prepara a celebrare oggi i 30 anni della discesa in campo, nella politica italiana, dell'imprenditore Silvio Berlusconi. La “scaletta” del programma della convention azzurra che ha dato un titolo significativo all'appuntamento “Le radici del futuro” per sgombrare il campo da quella che poteva essere scambiata per una celebrazione nostalgia. Per molti che prenderanno parte all'evento nel Salone delle Fontane dell'Eur di Roma si tratta di raccogliere quanto di buono e visionario per la politica estera si è vissuto in 30 anni di presenza di Berlusconi nella scena pubblica del Paese.

L' l'inno di Forza Italia e quello di Mameli faranno da sfondo alla kermesse che sarà il segretario nazionale, Antonio Tajani, che “lancerà” il video integrale dello storico discorso pre-registrato ('L'Italia è il paese che amo') che nel '94 ufficializzò l'ingresso nell'arena politica dell'imprenditore brianzolo conosciuto come l'inventore di Milano 2 e delle tv commerciali. - (PRIMAPRESS)