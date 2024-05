Giustizia, riaffiora la vecchia ruggine tra Gasparri (Forza Italia) e Santalucia (ANM). Casciaro:”Offese gratuite”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sale lo scontro tra Maurizo Gasparri e il Presidente dell'Associazione nazionale Magistrati, Giuseppe Santalucia. Dobbiamo fare qualcosa per tale Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), "esponente di un'organizzazione che si autodefinisce Anm. Ogni giorno sforna formule fantasiose. Parla di pericoli per la libertà, di assalti all'informazione e alla giustizia". Questo il senso delle frasi del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri nei confronti del magistrato. Ma in effetti niente di nuovo tra i due perchè già a febbraio dello scorso anno si era notata la ruggine. Santalucia aveva commentato delle dichiarazioni del ministro Nordio e Gasparri ne aveva preso le parti in modo duro. Tutto era nato da Santalucia che aveva replicato all'idea di ispezioni ad alcuni magistrati. "Questo è un vero e proprio attentato a organi costituzionali". Ma il fuoco sotto la cenere non si è mai spento.

Ieri si riacceso lo scontro con Salvatore Casciaro (ANM) che è dovuto intervenire in favore di Santalucia: "A fronte di un’intervista argomentata sulla riforma costituzionale della giustizia, il senatore Gasparri risponde con il dileggio, la provocazione, l’offesa gratuita del presidente dell’ANM, cui va la mia solidarietà. Sconcerta e sconforta non poco un simile approccio nei confronti del presidente di un’associazione cui risulta iscritta la quasi totalità dei magistrati italiani. Certo, è più facile dribblare i temi di un’intervista, delicati e spinosi, che replicare nel merito". Così il segretario generale dell’Anm Salvatore Casciaro replica al capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. - (PRIMAPRESS)