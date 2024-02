Congresso FI: l’elezione di Antonio Tajani spegne i dubbi sul futuro del partito. Gli auguri dei Berlusconi e del PPE

(PRIMAPRESS) - ROMA - A congresso finito e ad elezione di Antonio Tajani a segretario di Forza Italia, si spengono i dubbi sil futuro del partito centrista dopo la morte del suo fondatore Silvio Berlusconi. Il partito c'è e lavora per raccogliere parte di quell'elettorato, come ha sottolineato lo stesso Tajani, che c'è tra Giorgia Meloni ed Ely Schlein ma probabilmente, anche se non detto, di risicati "zero virgola" dalla stessa maggioranza di governo. A certificare l'elezione di Tajani anche la stessa famiglia Berlusconi il cui silenzio alla vigilia del congresso aveva fatto sollevare qualche incertezza. Ma la presenza di Paolo Berlusconi in platea e gli auguri di Marina e Piersilvio al segretario eletto, hanno spento i dubbi. Del resto l'assemblea è stata aperta con il video del discorso del fondatore nel 2002 confermando lo spirito ispiratore del partito ed il forte legame non in discussione con il cavaliere di Arcore.

Anche sulla scena europea il posizionamento di Forza Italia a trazione Tajani è forte. Lo conferma la partecipazione della presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola e il video messaggio di Ursula von der Leyen alle quali Tajani e Forza Italia hanno già anticipato il loro sostegno nel PPE alle prossime elezioni. Sostegno condiviso anche con il 'quadriumvirato' dei vice eletti: Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni. - (PRIMAPRESS)