Sport solidale: "Tennis and Friends" diventa un documentario per Rai 2. La presentazione al Foro Italico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 13 anni di immagini e testimonianze che compongono il racconto del documentario “Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo”, una produzione AUT AUT per Rai Documentari dedicata alla Manifestazione Tennis and Friends – Salute e Sport, nata nel 2011 per promuovere i corretti stili di vita e offrire alla popolazione visite specialistiche gratuite.

Giovedì 16 maggio, alle ore 11.00, presso la Villetta Ruggeri del Foro Italico (Viale dei Gladiatori, 68), il documentario verrà presentato alla stampa, prima della messa in onda su Rai 2, in programma venerdì 17 maggio alle ore 19.00 e su Raiplay. Alla conferenza, parteciperà la Direzione di Rai Documentari, Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Nicola Pietrangeli, Presidente Onorario di Tennis and Friends – Salute e Sport e Ambasciatore del Tennis Italiano nel mondo, Giorgio Meneschincheri, Medico e specialista in medicina preventiva, professore presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondatore e presidente di Tennis and Friends – Salute e Sport, Angelo Bozzolini, Produttore e regista del documentario, Massimiliano Ossini. Modera la presentazione, Veronica Maya. - (PRIMAPRESS)