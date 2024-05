Striscia di Gaza: continua la concentrazione di forze IDF a Rafah ma senza piani di evacuazioni

(PRIMAPRESS) - STRSCIA GAZA - Sono già diverse migliaia di profughi che si muovono dai confini di Rafah dove si sono concentrate ai confini del valico le truppe israeliane per l'attacco annunciato da giorni. Il campo di Rafah non è più sicuro e le condizioni igieniche sono sopra qualsiasi soglia di epidemia con le temperature salute oltre i 25 gradi. Secondo gli USA non sono certi che il governo di Tel Aviv abbia preso una decisione definitiva in merito e nemmeno si conoscono ipotesi programmate di evacuazione di oltre un mili9ne di accampati. - (PRIMAPRESS)