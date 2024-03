Consiglio Ue, Meloni: "Proroga aiuti all'agricoltura. Difesa europea? Mancano i fondi"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La seconda giornata del Consiglio europeo a Bruxelles, tra i temi di dazi alla Russia, aiuti all'Ucraina ma con posizioni contrastanti e confronto ad una politica estera più efficace per contare negli scenari internazionali, è riuscita a ricordarsi anche delle battaglie degli agricoltori.

"E' importante il riferimento alla proroga agli aiuti di Stato, entrato nelle conclusioni grazie al nostro impulso.Un importantissimo passo avanti". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. Sulla difesa europea, aggiunge, "resta il nodo delle risorse: sono favorevole a rafforzarla ma dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione". Gli auguri di Orban a Putin? "Non li condivido". E puntualizza: nessun "clima di guerra" al summit Ue anche se ieri le parole del Segretario generale Onu, Antonio Guterres intervenuto a Bruxelles, non avevano escluso scenari più inquietanti.