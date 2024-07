Castellammare di Stabia: spaccio di cocaina e furto di carte di credito. Un arresto della GdF

(PRIMAPRESS) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) - Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e gli agenti di Castellammare hanno arrestato un soggetto, gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, in possesso di sedici involucri di cocaina nella sua abitazione.

Sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro, altresì, una patente di guida e due carte di credito, oggetto di denuncia di furto in data 5 giugno.

L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, a seguito dell'udienza di convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria di Torre Annunziata, sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g., in attesa della celebrazione del processo.