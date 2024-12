Botti di fine anno: divieti e “zone rosse” in Italia per contrastare gli abusi come l’esplosivo “Sinner”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Guardia di Finanza è impegnata in tutta Italia nella lotta all'uso di botti vietati per festeggiare la fine dell'anno. A Milano debuttano le zone rosse, aree controllate e off limits per pregiudicati e molesti. Bologna sceglie ancora il numero chiuso in piazza. E molte città, tra cui Roma, vietano i botti. Regole per non far degenerare i festeggiamenti e non trasformare in interventi di ordine pubblico occasioni di svago. Mentre a Napoli non è scattato ancora nessun divieto anche se nel vasto panorama dei botti che nel tempo hanno portato i nomi che richiamavano quelli di famosi bomber come "Maradona" o terroristi come "Osama" ora fa tendenza la "Sinner" come quelle sequestrata a Catania dalla Polizia si Stato. Un carico di 640 pericolosissimi ordigni rudimentali chiamati "bombe Sinner" che stava per essere venduto in strada è stato individuato e sequestrato dalla polizia di Stato di Catania. Arrestati 2 uomini che avevano l'ingente quantitativo di materiale esplodente nel cofano di un'auto. Perquisite le loro abitazioni: rinvenuta anche una pistola e munizioni da guerra. Sequestro anche nel Porto di Gioia TauRoma (RC).Agenzia delle Dogane e GdF hanno sequestrato un vero arsenale di fuochi pirotecnici provenienti dalla Cina. - (PRIMAPRESS)