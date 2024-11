Capolarato: scoperto dalla GdF un capannone di cinesi nel varesotto che producevano accessori alta moda

(PRIMAPRESS) - VARESE - Scoperta dalla GdF a Samarate, nel varesotto, una fabbrica di lavoratori cinesi che producevano accessori per l'alta moda. I lavoratori, tutti clandestini,

vivevano e lavoravano nel capannone in precarie situazioni igienico-sanitarie. Il titolare, un 52enne cinese, è stato denunciato per capolarato. I lavoranti venivano pagati 8 euro l'ora. Non è ancora chiaro se i prodotti fossero copie marchiate con brand d'alta moda o se fossero proprie le aziende ad aver commissionato il lavoro.

In passato diverse inchieste avevano portato alla scoperta di alcuni brand dell'alta moda che si servivano di manodopera sottopagata.