Corruzione: un dirigente Sogei è un imprenditore arrestati a Roma per mazzette appalti ministero Difesa

ROMA - Un dirigente di Sogei e un imprenditore sono stati arrestati a Roma per corruzione. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo il passaggio tra i due di 15mila euro, poi sequestrati. A eseguire l'operazione, la Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla Procura di Roma. Eseguiti perquisizioni e sequestri, per l'ipotesi di reato di corruzione e turbata libertà degli incanti. Al centro dell'inchiesta appalti e affidi da parte di Sogei, ministeri di Interno e Difesa e Stato maggiore Difesa.