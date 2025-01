Milano: inchiesta GdF, sequestrate supercar da collezione tra cui la Ferrari 375 MM di Rossellini

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dai red carpet della "Hollywood sul Tevere" alle ganasce del Tribunale per auto storiche da collezione come la Ferrari 375 Mille Miglia color argento che Roberto Rossellini regalò ad Ingrid Bergman. Unico esemplare al mondo ha una quotazione di oltre 30 milioni di euro ed ora è tra le vetture sequestrate dal Tribunale di Milano per un'inchiesta della Guardia di Finanza su un giro di false fatturazioni ma anche contraffazioni di documenti delle vetture.

Il gioiello ridisegnato da Pinfarina era stato acquistato dall’attuale proprietario Timm Arno Bergold, console onorario della Germania nel Principato di Monaco. Ora questa vettura è sotto sequestro con altre tre supercar tra cui l’Alfa Romeo Berlinetta 8C 2900B muso lungo, quotata 27 milioni. Il gip milanese Alberto Carboni ha dato esecuzione al sequestro in seguito ad una inchiesta del pm Giovanni Tarzia in cui sono coinvolti 6 avvocati, commercialisti, dipendenti di Motorizzazione, dell'Agenzia Entrate e titolari di agenzie auto ora agli arresti domiciliari o misure interdittive subordinata a interrogatori preventivi dal gip il 30 gennaio. - (PRIMAPRESS)