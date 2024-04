Casa, Meloni e Tajani contro il piano Salvini che replica: “Non è un condono ma sana posizioni per la compravendita”

(PRIMAPRESS) - ROMA - A dare man forte al ministro Matteo Salvini sul piano salva-casa sono anche le associazione di categoria e quelle immobiliari: "Sanare abusi di modesta entità significa rimettere in moto un mercato stagnante soprattutto nelle metrature di media grandezza e in determinate aree non sottoposte a nessun tipo di vincolo". Ed è su queste basi che fa leva il leader della Lega. "Sulla casa stiamo lavorando non per condonare abusi esterni, ma per aiutare milioni di famiglie che non riescono a comprare o a vendere casa loro". Così il ministro delle Infrastrutture Salvini sul piano salva-casa, annunciato nei giorni scorsi e che sia Meloni che Tajani avevano detto di non conoscere. "Appena il testo sarà definito verrà presentato a tutti. Sarà un guadagno per tutti", aggiunge."E' un problema che sta bloccando gli uffici comunali. Va regolarizzato, ovviamente non riguarda zone sismiche,archeologiche e ville abusive". - (PRIMAPRESS)