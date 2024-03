Bologna: l’Innovation Roadshow 2024 delle Case delle nuove tecnologie conclude la prima tappa nell’hub del Golinelli

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Si chiude oggi venerdì 15 marzo, all'Opificio Golinelli di Bologna, la seconda giornata della prima tappa italiana dell'Innovation Roadshow 2024, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Invitalia e la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna, e con il supporto organizzativo di Search On Media Group. Nell'hub tecnologico bolognese sono arrivate le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) i centri di ricerca e sperimentazione che sostengono la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese in relazione all'utilizzo di Blockchain, dell’Interne delle cose (IoT - Internet of Things) e dell’Intelligenza Artificiale.

"Questa prima tappa del Roadshow - spiega Maria Laura Maggiulli, coordinatrice per il Comune di Pesaro della CTE - è stata un'occasione di confronto per capire la direzione intrapresa dalle 13 Case sostenute dal progetto dal MiMit e le possibilità di collaborazioni sui grandi temi dell'Intelligenza Artificiale e della sfida per i nuovi standard del 5G per il trasferimento di grandi masse di dati che servono a traghettare i territori verso una vera transizi9ne d8gitale".

Questa mattina si terrà un punto stampa con Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica, attrattività e innovazione della Città metropolitana e del Comune di Bologna e Massimo Bugani, assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Bologna. - (PRIMAPRESS)