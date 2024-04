Asi Moto Days: un convegno al Museo Officine Benelli nell’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024

(PRIMAPRESS) - PESARO - Per il tradizionale appuntamento dell'ASI MotoDay quella di domani 6 aprile è un'edizione speciale nel panorama delle moto storiche perchè si celebra in occasione di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 e in uno dei musei più rappresentativi della storia delle due ruote: il Museo Officine Benelli.

Sabato 6 aprile, alle 17.30, infatti, le Officine Benelli ospitano il convegno "Pesaro e il Motorismo Storico: esempio di un legame profondo col passato che diventa presente e futuro dei nostri territori”. Interverranno Marco Brusciotti, Presidente del Registro Storico Benelli, Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, Alberto Scuro, Presidente ASI, Paolo Marchinelli, direttore Museo Officine Benelli, Franco Andreatini, giornalista, storico ed editore, gli ex piloti Paolo Campanelli, Enzo Lazzarini ed i referenti delle più importanti collezioni del territorio, come la Collezione ASI Morbidelli, la Collezione Battisti e il Legend Garage. Il convegno ripercorre la storia e le evoluzioni tecnologiche che furono alla base dell'evoluzione delle “case motociclistiche pesaresi: Molaroni, Benelli e MotoBi e il suoi piloti”, “Dorino Serafini, la leggenda di un asso pesarese”, “Le case motociclistiche sportive” e “I Musei e le collezioni moto di Pesaro Capitale della Cultura 2024”.

Domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, nella centrale Piazza del Popolo sarà allestita un’imperdibile mostra su 100 anni di storia della moto composta da quasi 200 esemplari messi a disposizione dei collezionisti riuniti nei Club Federati ASI delle Marche e dell’Emilia-Romagna. La stessa piazza, inoltre, farà da straordinario palcoscenico per la diretta streaming dell’ASI MotoDay con i collegamenti “live” agli eventi organizzati in tutta Italia. - (PRIMAPRESS)