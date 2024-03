Arte: a Pesaro arriva l’arte “poetica e tecnologica” di Daan Roosegarde con Spark

(PRIMAPRESS) - PESARO - Domaninell’Alusfera di piazza del Popolo, la conferenza di “”, poetica installazione (prima italiana) dell’artista. A presentarla saranno, vicesindaco assessore alla Bellezza di Pesaro;direttore artistico Pesaro 2024;, artista e innovatore olandese, fondatore di Studio Roosegarde;, responsabile Direzione Regionale Centro Est eresponsabile Direzione Communicationdi, special partner.La metafora Pasoliniana delle lucciole, che non si oppongono all’oscurità ma alle luci abbaglianti della società dello spettacolo e della consumazione, fa da sfondo al lavoro dell’artista Daan Roosegaarde in “”, una performance poetica in cui migliaia di piccoli fuochi d'artificio organici e biodegradabili scintillano e fluttuano nell'aria avvolti nelle prime notti di primavera per narrare l’arte, la tecnologia e la sostenibilità de ‘La natura della cultura’ di. L’installazione si terrà, nella cavea del Parco Miralfiore. Ingresso(da via Cimarosa) con priorità di accesso per i possessori della Pesaro Card Capitale . - (PRIMAPRESS)