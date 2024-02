Agricoltura: la marcia dei trattori arriverà a Roma per strappare impegni al governo Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - "La settimana prossima andremo tutti a Roma per rivendicare i nostri diritti», così questa mattina ha dichiarato uno dei leader della protesta, Antonio Monfeli, davanti agli oltre 300 manifestanti, alcuni con il tricolore legato sulle spalle, altri con le trombe da stadio, radunati a Orte e che una vera e propria barriera umana di agenti della Mobile è riuscita ad arginare. L’obiettivo di Monfeli è quello di arrivare nel cuore della capitale «per chiedere alla premier Meloni e all’Europa il perché di questa situazione che ci sta soffocando». Come ha poi spiegato, Danilo Calvani, promotore del “Cra Agricoltori traditi”, reduce da un incontro in Questura a Roma «la manifestazione si farà. Comunicheremo le date domani sera dopo un nuovo incontro in Questura perché ci sono altri sopralluoghi da fare, ma si farà. In Italia non faremo come a Bruxelles - ha poi aggiunto - non l’abbiamo mai fatto. Questo ci ha permesso di arrivare a Roma». Secondo gli accordi invia di definizione, infatti, i trattori dovrebbero essere ammassati fuori dalla città, pertanto non ci saranno blocchi del traffico, «ma sicuramente disagi».

Intanto in queste ore la colonna di trattori sta provocando rallentamenti sulla A1 per gli ingorghi creati nei pressi di Valdichiana. - (PRIMAPRESS)