Protesta CRA agricoltori, i trattori arrivati al Circo Massimo e in Campidoglio: le scritte sui cartelli:”Non ci fermeremo”

ROMA - Al Circo Massimo di Roma è arrivata la protesta dei trattori. I mezzi agricoli al Circo Massimo, arrivati in corteo dal presidio di Cecchina, lungo la via Appia, sono scortati dalle forze dell'ordine.Al via la manifestazione indetta dal Cra Agricoltori . "Saremo più di 20 mila" affermano. Raduno anche nella piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di rappresentanti delle associazioni Popolo produttivo e Altra agricoltura manifestano "contro le politiche che opprimono il settore di chi produce quello che poi si mangia". "Protesta non si fermerà",dicono.