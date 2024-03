Enna: gli agricoltori bloccano lo svincolo dell’A19. Il 20 marzo arriveranno dinanzi alla Regione

(PRIMAPRESS) - ENNA - La protesta degli agricoltori e degli allevatori siciliani ha dato vita a un corteo che ha bloccato il traffico in entrata e in uscita allo svincolo di Dittaino sull'autostrada A19. Il corteo si era diretto verso il Sicilia Outlet Village e ha visto anche molti cittadini in solidarietà alla protesta. I manifestanti hanno bloccato per parecchie ore le rotonde di accesso al centro commerciale creando notevoli disagi al traffico. Gli agricoltori si sono dati appuntamento per il 20 marzo per protestare davanti alla Regione. - (PRIMAPRESS)