La protesta agricola dei trattori alla ribalta pop della vetrina del Festival di Sanremo

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Il più popolare festival della canzone diventa cronaca oltre la musica. Il palco dell'Ariston ci ha abituati in tutti questi anni a fare della vetrina sanremese un megafono di istanze sociali e quest'anno è la rivolta degli agricoltori, oltre i temi più volte portati alla ribalta nelle conduzioni di Amadeus. La protesta dei trattori arriva a Sanremo. Questa mattina presto un certo numero di mezzi agricoli hanno attraversato le strade della città ligure. "Accettiamo la proposta del direttore artistico del Festival Amadeus il quale ha proposto di accogliere una delegazione di agricoltori sul palco dell'Ariston", aveva scritto in una nota il coordinamento nazionale di Riscatto agricolo, annunciando che "una delegazione di circa 15 trattori partirà dal presidio di Melegnano questa sera verso le ore 20 e raggiungerà in nottata Sanremo". "A noi hanno detto che saremo sul palco dell'Ariston. Lo abbiamo concordato con l'ufficio stampa del Festival di Sanremo". Questo è quanto riferisce il movimento Riscatto Agricolo con Giulia Goglio, giovane agricoltrice di Lodi, tra i quattro giovani rappresentanti del movimento. Un intervento lontano dai blitz veri o costruiti ad arte nella storia della comunicazione del festival da Mike Buongiorno a Pippo Baudo. - (PRIMAPRESS)