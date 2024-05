Ucraina, Putin: “Stiamo cercando una soluzione globale con gli interessi di tutti”. Oggi il ritorno in Cina

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin si prepara per il suo viaggio a Pechino per incontrare ancora una volta Xi Jinping, il presidente cinese con il quale ha mostrato di avere lo stesso atteggiamento aggressivo nei confronti di paesi vicini. Ucraina, Hong Kong e Taiwan fanno parte di un modello di politica estera che unisce i due leader.

"Siamo cercando una soluzione globale, sostenibile e giusta di questo conflitto attraverso mezzi pacifici. Siamo aperti a un dialogo sull'Ucraina,ma tali negoziati devono tenere conto degli interessi di tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, compresi i nostri". Così il presidente russo, Putin, all'agenzia di stampa cinese Xinhua. In vista della visita di Stato a Pechi- no, Putin ha detto di apprezzare la posizione della Cina, poiché ha mostrato di comprendere le radici della crisi ucraina e il suo impatto geopolitico. - (PRIMAPRESS)