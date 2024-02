Bruxelles: la protesta degli agricoltori si trasforma in guerriglia urbana. Scontri con la polizia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES/MADRID - Finisce in guerriglia urbana la protesta iniziata questa mattina a Madrid e a Bruxelles dove gli agricol5ori con i loro trat5ori hanno assediato il Parlamento Europeo dove si stava tenendo il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura per le modifiche al Politica Agricola Comune (PAC). Gli agricoltori hanno dato fuoco a pile di pneumatici nelle strade intorno alla sede Ue a Bruxelles per protestare e chiedere un intervento sui prezzi bassi dei supermercati e sugli accordi di libero scambio, mentre i ministri dell’Agricoltura di tutta l’UE si incontravano per discutere della crisi nel settore.

La polizia antisommossa ha sparato con idranti contro i manifestanti che lanciavano bottiglie e uova, mentre circa 900 trattori hanno bloccato parti di Bruxelles, a breve distanza dall'area transennata dove si riunivano i ministri. Bloccati gli accessi all'aeroporto. - (PRIMAPRESS)