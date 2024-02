Elezioni in Sardegna: Renato Soru (Coalizione Sarda) presenta un esposto al Co.Re.Com sulla par condicio televisiva

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Il candidato alle prossime elezioni per la Coalizione Sarda, Renato Soru, ha inviato un esposto al Corecom, l'Aurorità per le Garanzie nella Comunicazione per denunciare il Tg Rai regionale che non terrebbe conto della par condicio nell'informazione politica. "Se gli organi di informazione in mano a privati sono tenuti a rispettare almeno i principi base del pluralismo -scrive Soru in una nota alla stampa - è scandaloso quanto messo in atto dal telegiornale regionale del servizio pubblico, finanziato coi soldi dei cittadini. Negli ultimi dieci giorni lo spazio assicurato a Renato Soru e alla coalizione è stato praticamente nullo. L'informazione è un bene primario della democrazia. Però avere un ruolo pubblico comporta responsabilità e non consente di agire in modo arbitrario e manipolatorio. Le cittadine e i cittadini devono ricevere tutte le informazioni per formarsi un'opinione su quello che succede intorno a loro, a maggior ragione quando vengono chiamati a esprimere le loro idee con un voto. In Italia e in Sardegna, dove per altro la stampa riceve sostanziosi contributi pubblici, sacrosanti visto il ruolo primario nel sistema democratico, i giornali continuano a definirsi indipendenti ma poi alterano con malizia la percezione dei lettori. Per questa ragione, per la palese violazione della par condicio e delle pari opportunità da assicurare a tutti i candidati, la Coalizione sarda ha depositato un esposto al Corecom regionale e all'Autorità nazionale Garante delle comunicazioni. - (PRIMAPRESS)