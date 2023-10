Senato, il discorso della premier Meloni in vista del Consiglio Ue: conflitto Israele e manovra 2024

(PRIMAPRESS) - ROMA - Guerra in Israele e Manovra economica tra i punti centrali del discorso di oggi della premier Giorgia Meloni nell'aula del Senato durato ben 34 minuti. È il tradizionale discorso che anticipa e illustra le posizioni che il governo prenderà in vista del Consiglio UE di domani 26 e venerdì 27 ottobre a Bruxelles. Guerra tra Israele e Hamas, invasione russa in Ucraina, fondamentalismo islamico e immigrazione irregolare. E poi la politica interna con riferimento ai conti da tenere in ordine con sacrificio. Alle ore 16 è attesa alla Camera per il discorso che ripeterà le posizioni. - (PRIMAPRESS)