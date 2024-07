Giochi olimpici Parigi 2024: oggi la cerimonia d’apertura sulla Senna a bordo dei bateaux

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si apriranno oggi alle 20 i Giochi olimpici estivi di Parigi 2024 con una cerimonia, che per la prima volta nella storia del grande appuntamento sportivo, non si svolgerà in uno stadio ma lungo la sua arteria principale: la Senna. La sfilata degli atleti sarà a bordo di barche, ciascuna per ogni delegazione nazionale. Queste barche saranno dotate di telecamere per consentire agli spettatori televisivi e online di vedere gli atleti da vicino. Serpeggiando da est a ovest, i 10.500 atleti attraverseranno il centro di Parigi, il campo di gioco generale dei Giochi su cui questi concorrenti mostreranno la loro abilità sportiva nei prossimi 16 giorni. La sfilata giungerà alla fine del suo percorso di 6 chilometri di fronte al Trocadéro, dove si svolgeranno gli elementi rimanenti del protocollo olimpico e gli spettacoli finali.

Ottanta schermi giganti e altoparlanti posizionati strategicamente consentiranno a tutti di godersi la magica atmosfera di questo spettacolo che risuona in tutta la capitale francese.

La sfilata fluviale seguirà il corso della Senna, da est a ovest per oltre 6 chilometri. La sfilata partirà dal ponte Austerlitz accanto al Jardin des Plantes alle 19.30 CET (10.30 a Los Angeles, 14.30 a Rio de Janeiro, 18.30 a Londra e 20.30 ad Atene) e si snoderà attorno alle due isole al centro della città (Île Saint Louis e Île de la Cité) prima di passare sotto diversi ponti e passaggi. Gli atleti a bordo delle barche della parata potranno ammirare alcuni dei luoghi ufficiali dei Giochi, tra cui il Parc Urbain La Concorde, l'Esplanade des Invalides, il Grand Palais e, infine, il ponte Iéna, dove la parata si fermerà prima della conclusione della cerimonia al Trocadéro. - (PRIMAPRESS)