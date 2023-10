MediOriente: Blinken “Gli Usa sostengono Israele”. Netanyhau “Combattere Hamas come l’Isis”

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken, che questa mattina è arrivato a Tel Aviv, ha tenuto un punto stampa insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu. Blinken ha dichiarato che intende affrontare la questione con il semplice messaggio che gli Stati Uniti sostengono Israele.

"Sappiamo che Hamas non rappresenta il popolo palestinese. Sappiamo che Hamas non ha commesso i suoi atti atroci pensando all'interesse dei palestinesi. Hamas ha un obiettivo: distruggere Israele e uccidere gli ebrei", ha detto Blinken. "Israele ha il diritto di difendersi e di garantire che ciò non accada mai più". Il premier Netanyhau, invece, nel suo intervento ha ribadito la determinazione a colpire duramente Hamas e ha chiesto all'America e agli Stati "amici" di agire nei confronti di Hamas come è stato fatto all'Isis perché si è difronte a terrorismo.

Domani il segretario si recherà anche in Giordania per incontrare Mahmoud Abbas, capo dell'Autorità palestinese, e il re Abdullah II di Giordania. Un nuovo video dell’IDF mostra attacchi aerei che distruggono strutture in tutta Gaza, edifici che secondo l’esercito sono collegati ai terroristi. Stanno anche colpendo quello che considerano un obiettivo terroristico in mare. - (PRIMAPRESS)