Inchiesta Liguria: dopo Spinelli torna dai giudici Toti sul nuovo filone dei dati Covid

GENOVA - Dopo le dichiarazioni spontanee di ieri di Aldo Spinelli ai magistrati nell'inchiesta di corruzione in Liguria, oggi è ancora una volta il turno del presidente della Regione, Giovanni Toti anche sul filone appena aperto sulla questione dei dati "falsi" durante l'emergenza Covid. Ieri Spinelli aveva detto senza mezzi termini di aver finanziato tutta la politica. Il figlio Roberto, anche lui indagato, aveva parlato delle forti pressioni che il padre subiva costantemente per l'erogazione di contributi ma con un Toti che "prometteva e non manteneva"

Spinelli ieri al gip aveva risposto: "Ho detto tutto, merito di uscire" mentre Cozzani, il capo di gabinetto del presidente della regione Liguria si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per Moncada (Esselunga) invece solo dichiarazioni spontanee.

Oggi, dal Gip torna Toti ma non sono attese grandi rivelazioni se non chiarire la questione dei presunti dati edulcorati sui casi Covid per ottenere più vaccini disponibili per la regione durante il picco della pandemia.