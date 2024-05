Slovacchia: attentato al premier Robert Fico operato d’urgenza. Arrestato l’attentatore

(PRIMAPRESS) - SLOVACCHIA - Il primo ministro slovacco Robert Fico, ferito in un attacco a colpi d'arma da fuoco al di fuori della Casa della Cultura nella città di Handova è stato raggiunto da una sequenza di 3-4 colpi esplosi verso di lui da un attentatore. Il socialdemocratico, Fico, che ha 59 anni, è stato colpito allo stomaco, all'addome,al petto e ad un arto. Il premier è stato soccorso con un elicottero e trasportato in ospedale dove è ancora in corso un delicato intervento chirurgico.L'attentatore, che si nascondeva tra la folla dove stava passando Fico, è stato fermato prima da alcuni passati e poi è stato arrestato. - (PRIMAPRESS)