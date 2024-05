Striscia di Gaza, dopo Usa e Onu il sollecito della Francia a Netanyhau “Riprendere negoziati”

(PRIMAPRESS) - STRSCIA GAZA - Dopo le posizioni Usa al blocco delle munizioni ad Israele e le pressioni del Segretario generale Onu su al-Sisi per trovare soluzioni di invio di aiuti al valico di Rafah dove sono concentrati i campi di profughi palestinesi, oggi arriva anche la richiesta della Francia a Israele di cessare "senza indugio" l'operazione militare a Rafah, che rischia di creare una "situazione catastrofica" per la popolazione della Striscia di Gaza, "già sfollata in più occasioni". Lo ha detto il ministero degli Esteri in un comunicato diffuso su X. "Chiediamo alle autorità israeliane di riprendere la strada dei negoziati,unica via possibile per arrivare alla li- berazione immediata degli ostaggi e ot- tenere un cessate il fuoco durevole", si legge nella nota.

Ieri sera era stato Guterres a sostenere che l'attacco di terra a Rafah provocherebbe una "colossale catastrofe umanitaria". A dirlo è il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il quale ha telefonato al presidente egiziano al-Sisi per esaminare la situazione nella striscia di Gaza. Per Guterres si tratta di "garantire l'immediata e completa attuazione degli aiuti umanitari in tutte le aree della striscia di Gaza" sostenendo il lavoro dell'Unrwa. Ribadito il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. - (PRIMAPRESS)