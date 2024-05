Usa: il Congresso voterà ancora per il Security Act ad Israele e tornerà a fornire le armi pesanti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- La sospensione di invio di armi ad Israele da parte dell'amministrazione Biden è durata poco. Troppi civili palestinesi uccisi aveva tuonato Biden le settimane scorse anche sotto pressione a causa della rivolta nelle università. Il presidente Usa ha notificato al Congresso l'intenzione di vendere nuove armi a Israele per circa 1,25 mld di dollari. E' quanto riferisce il Wall Street Journal, che cita fonti governative e del Congresso Usa. Il pacchetto include munizioni per carri armati,veicoli tattici e proiettili da mortaio. Il presidente Biden ha però annunciato che metterà il veto sul provvedimento presentato dai repubblicani al Congresso per inviare armi a Israele. L'Israel Security Assistance Support Act dovrebbe essere votato in settimana. - (PRIMAPRESS)