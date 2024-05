43º bilaterale Cina-Russia, Xi e Putin tra accordi Hi-Tech e “stabilizzatori” di pace nel mondo

(PRIMAPRESS) - PECHINO (CINA) - 43esimo bilaterale tra i presidenti di Cina e Russia, a Pechino. Xi Jinping e Putin discutono a porte chiuse di ampliamento dei rapporti economici e commerciali e del futuro della guerra in Ucraina. Per il leader russo è il primo viaggio all'estero da quando ha iniziato il suo quinto mandato presidenziale. Quasi tutto il governo russo è a Pechino. "Cercheremo di stabilire una più stretta cooperazione nell'industria e nell'alta tecnologia, nello spazio e nell'atomo a uso pacifico,nell'intelligenza artificiale", ha detto Putin.

Entrambi hanno affermato che le relazioni Cina-Russia sono "fattori di stabilità e pace" per il mondo. "Non sono opportunistiche e non sono dirette contro qualcuno",ha detto Putin.Cerimonia di benvenuto nel grande Palazzo del Popolo, sulla piazza Teinanmen. "Continueremo a consolidare l'amicizia" ha affermato Xi Jinping. La visita di Stato del leader russo prevede colloqui in formato ristretto e allargato e un incontro col premier cinese, Li Qiang. - (PRIMAPRESS)