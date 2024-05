Gaza, gli Usa bloccano l'invio di bombe a Tel Aviv: "Vogliamo un piano credibile su Rafah"

(PRIMAPRESS) - GAZA - La politica intransigente di Netanyhau sta mettendo in crisi il rapporto con l'America che dopo le contestazioni nelle università in tutti gli Stati federali e l'isolamento di Gaza per le mancate autorizzazioni al transito dei camion umanitari per i campi profughi palestinesi al confine di Rafah, hanno spinto l'amministrazione Biden a fermare la consegna di armi ad Israele ed in particolare un carico bombe che era già pronto a partire per Tel Aviv.

A bloccare l'invio sono state le mancate risposte da parte del governo israeliano sui piani di invasione programmato a Rafah. "Abbiamo messo in pausa una spedizione di armi già stabilita dalla scorsa settimana. Si tratta di 1.800 bombe da 2.000 libbre (907 kg) e 1.700 bombe da 500 libbre (226 kg)", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Biden. Washington si oppone all'offensiva su larga scala su Rafah.Non sosterrà l'attacco israeliano senza un "piano credibile" per la protezione dei civili. - (PRIMAPRESS)