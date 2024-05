Meloni e premier ceco Fiala: confermata cooperazione economica a 20 anni da ingresso Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'attuale contesto internazionale la necessita' per l'Europa di diventare finalmente un gigante geopolitico va anche di pari passo con un'industria europea della difesa che sia in grado di soddisfare le necessita' e le esigenze di un sistema internazionale cosi' complesso". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala.

L'incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, di questa sera a Palazzo Chigi, è stata "riconfermato la solidità dei rapporti economici e commerciali e le opportunità di rafforzamento della cooperazione in diversi settori di mutuo interesse. In occasione della celebrazione dei 20 anni dell’ingresso della Repubblica Ceca nell’UE i colloqui hanno, inoltre, permesso uno scambio approfondito sui principali temi dell’agenda europea e internazionale, a partire dal dossier migratorio". Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. - (PRIMAPRESS)