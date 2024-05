Gaza: il pericolo dell’attacco israeliano al valico di Rafah. L’appello di Re Abdallah di Giordania

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Le forze di difesa israeliane hanno confermato di aver preso il controllo del versante di Gaza del valico di Rafah, al confine con l'Egitto. Immagini sui social mostrano un veicolo blindato accanto a un cartello con la scritta Gaza. Le autorità di frontiera di Hamas hanno annunciato la sospensione di tutti i valichi nella zona.Uccisi 20 miliziani e individuati 3 tunnel,dice l'IdF Nella notte l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che gli ultimi attacchi israeliani su Rafah hanno già provocato 8 morti e diversi feriti.

La tensione nell'area è palpabile per la piega che potrà prendere nelle prossime ore. Il re Abdallah II di Giordania ha fatto appello da Washington alla comunità in- ternazionale per prevenire "un nuovo massacro" a Rafah, nel momento in cui israele prepara l'offensiva in questa città del sud della Striscia di Gaza. Durante un incontro con il presidente americano Biden alla Casa Bianca, il re di Giordania "ha avvertito che l'attacco israeliano su Rafah,dove 1,4 milioni di palestinesi sono stati sfollati a causa della guerra, minaccia di portare a un nuovo massacro, secondo un comunicato dell'ambasciata giordana negli Usa - (PRIMAPRESS)