Armi Usa ad Israele, Biden annuncia sulla Cnn lo stop definitivo: “Troppi civili uccisi”

(PRIMAPRESS) - USA - Dalla Cnn quest'oggi sono arrivate chiare e forti le parole del presidente americano Joe Biden sul rifiuto a continuare l'invio di munizioni pesanti ad Israele senza essere a conoscenza di piani precisi da parte del governo Netanyhau sull'attacco a Rafah. Ieri era già stai bloccato l'invio di munizioni ma a parlare erano stati fonti dell'amministrazione USA. Oggi, invece, è stato proprio Biden ad annunciare uno stop categorico: "Continueremo a garantire che sia sicuro in termini di Iron Dome e della sua capacità di rispondere ad attacchi. Ma non forniremo armi e proiettili di ariglieria. Ho messo in chiaro che se entrano a Rafah,non fornirò le armi.Ho detto chiaramente a Bibi (ndr. Benjamin Netanihau) e al gabinetto di guerra: non otterranno il nostro sostegno, se attaccano centri abitati". Sulla bombe Usa: "Troppi civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza e di altri modi in cui attaccano i centri abitati".

"Commenti molto deludenti". Così la reazione dell'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Erdan, sulle dichiarazioni del presidente americano, Biden, sulla minaccia di stop all'invio di armi se Israele invaderà Rafah. Si tratta della prima reazione pubblica di Israele alle parole di Biden. "Qualsiasi pressione su Israele viene interpretata dai nostri nemici come qualcosa che dà loro speranza", ha detto Erdan. "Molti ebrei americani che hanno votato per il presidente e per il Partito De- mocratico, ora sono esitanti" - (PRIMAPRESS)