Festa della mamma tra natalità in discesa (-3,6%), modelli educativi in crisi e tendenze floreali

ROMA - La Festa della Mamma che si celebra oggi 12 maggio, non può non considerare che i discussi e contestati Stati Generali della Natalità hanno evidenziato, insieme ai numeri dell'Itast, una diminuzione delle nascite del 3,6% rispetto nel 2023 e con un trend analogo che si sta già delineando per il 2024. In altre parole sempre meno nascite, sempre meno mamme. Ma anche se lo scenario è così incerto per il futuro del paese, la giornata di oggi serve a ricordare il ruolo fondamentale delle mamme per la crescita dei bambini anche sotto il profilo educativo. L'episodio più recente di Ostia di una mamma che ha aggredito una insegnate solo perchè aveva redarguito il figlio è lo specchio di una società che sta modificando la scala dei valori.

Ma il giorno della festa deve restare un modo per ridefinire il ruolo essenziale delle mamme. Oggi circa sei italiani su 10 (57%) scelgono di regalare piante e fiori per la Festa della Mamma secondo anticipazioni di Coldiretti. Il regalo "green"precede largamente capi di abbigliamento (8%), gioielli (6%) e dolciumi (3%),ma c'è anche un 26% che non fa regali. Le varietà floreali di maggior tendenza quest'anno sono-spiega Coldiretti-delphinium, calle, rose, ranuncoli,garofani, gerbere. Azalea della ricerca dell'Airc in molte piazze.