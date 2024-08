Iran: l’Ayatollah Khamenei presiede la preghiera per i funerali del capo di Hamas, Ismail Haniyeh

(PRIMAPRESS) - TEHERAN - Folla a Teheran per funerali di Ismail Haniyeh iniziati questa mattina con i cortei funebri per il capo di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso in un attacco aereo attribuito a Israele. Haniyeh sarà poi sepolto a Doha, in Qatar. Tre giorni di lutto nazionale in Iran L'ayatollah Khamenei, Guida suprema della Repubblica islamica, presiederà la cerimonia di preghiera. Un corrispondente AFP riferisce di folle in lutto radunate all'Università nel centro della capitale iraniana. Questa morte rende più evidente la geopolitica nel MediOriente comprendendo i forti legami di vari paesi con Hamas. - (PRIMAPRESS)