Situazione Siria, UNRWA: già 100 mila sfollati in fuga nel nord-est. Iran: “Sosterremo Assad”

(PRIMAPRESS) - SIRIA - Dall'escalation delle ostilità in Siria almeno 370.000 persone sono state sfollate, tra cui 100.000 sfollate più di una volta.La maggior parte di loro sono donne e bambini.E' quanto afferma l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari.Decine di migliaia di persone sono arrivate nel nord-est della Siria. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unrwa) e le organizzazioni non governative che operano nel nord-est stimano che tra 60.000 e 80.000 persone siano state sfollate di recente, di cui 25.000 ospitate in centri collettivi.

Intanto dall'Iran arriva la dichiarazione di sostegno al presidente Assad. "La Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre sostenuto la Siria e continuerà a farlo con tutte le sue forze, qualunque cosa sia necessaria e richiesta dal governo siriano". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un incontro a Baghdad con i suoi omologhi di Siria e Iraq. "I terroristi hanno lanciato attacchi contro il popolo e il governo della Siria, che il governo, il popolo e l'esercito siriano stanno affrontando" ha aggiunto Araghchi per il quale la minaccia si diffonderà ad altri Paesi. - (PRIMAPRESS)