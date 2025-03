Ucraina: oggi a Bruxelles il Consiglio straordinario per “fare chiarezza” sulla difesa europea

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES- Si preannuncia complicato il Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina e sulla difesa europea, in programma oggi a Bruxelles. E' il primo vertice a 27 da quando l'amministrazione Trump ha impresso una decisa accelerazione ai tentativi di mettere fine al conflitto in Ucraina ma con condizioni per quest'ultima che imporrebbero possibili cessioni dei territori invasi dalla Russia. Servirà agli Stati membri per "fare chiarezza" e fissare alcuni paletti. Bisognerà capire come si muoveranno Ungheria e Slovacchia, che hanno posizioni diverse dagli altri 25 Stati. E poi sul tavolo le decisioni di armamenti o modalità di invio militari fino all'ipotesi di esercito unico europeo. Decisioni difficili anche per le posizioni interne nei diversi paesi membri compresa l'Italia. - (PRIMAPRESS)