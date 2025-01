Cecilia Sala liberata in Iran. In viaggio per l’Italia. Meloni: “Intenso lavoro diplomatico e 007”

(PRIMAPRESS) - IRAN - "E' decollato pochi minuti fa dalla capitale iraniana Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia". La premier Meloni, che ha informato personalmente i genitori,"esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi".Così una nota di Palazzo Chigi. Sala era stata fermata il 19 dicembre scorso è tenuta in isolamento nel carcere di Teheran per presunte violazioni delle leggi iraniane. Nei giorni scorsi della scarcerazione della giornalista italiana, la premier Meloni ne aveva parlato durante la visita-cena con Donald Trump nella sua casa in California. - (PRIMAPRESS)