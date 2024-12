Iran, arresto giornalista Cecilia Sala: Tajani “Sta bene e riceverà beni di prima necessità

(PRIMAPRESS) - IRAN - Cecilia Sala, la giovane giornalista italiana arrestata in Iran il 19 dicembre scorso dalle autorità di polizia di Teheran. Lo aveva comunicato la Farnesina assi- curando "massima attenzione" sul caso. L'ambasciatrice d'Italia in Iran, Amadei, ha effettuato una visita consolare per verificare le condizioni e lo stato di detenzione. Il ministro degli Esteri, Tajani ha assicurato che la giornalista è "in buona salute" e il governo italiano sta lavorando "in maniera davvero molto intensa" e "con grande discrezione" per riportarla a casa. Ha detto Tajani. - (PRIMAPRESS)