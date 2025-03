L’America First nel discorso di Trump al Congresso tra dazi, tagli di tasse, “Gold Card” e Ucraina

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il discorso del presidente americano Donald Trump tenuto oggi per la prima volta ad una sessione congiunta del Congresso, dopo la sua rielezione, si è basato tutto sulla volontà di riformulare il governo federale per implementare le politiche "America First" e ridefinire in un modo diverso il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina.

Il discorso arriva dopo che i mercati sono crollati a seguito delle forti tariffe imposte dai dazi di Trump ai principali partner commerciali degli Stati Uniti. Nel frattempo, la sua amministrazione, potrebbe firmare un accordo minerario con l'Ucraina già oggi dopo un tumultuoso incontro nello Studio Ovale la scorsa settimana, tra Trump, il vicepresidente JD Vance e Volodymyr Zelenskyy. Trump nel suo discorso ripete la promessa di eliminare le tasse sul pacchetto di benefit della previdenza sociale. Nel promuovere i suoi piani di tagli fiscali, Trump sottolinea il suo desiderio di "tagli permanenti alle imposte sul reddito su tutta la linea" e ripete la sua promessa di eliminare le tasse sui benefit della previdenza sociale. "Chiedo che non ci siano tasse sulle mance, sugli straordinari e sui benefit della previdenza sociale per i nostri grandi anziani", ha detto. Trump fa pressione sul Congresso affinché estenda i suoi tagli fiscali. Trump ha chiesto al Congresso di rendere permanenti i suoi tagli fiscali del 2017. "Sono sicuro che voterete per quei tagli fiscali, perché altrimenti non credo che la gente vi voterà mai per una carica", ha detto ai membri.

“La burocrazia ha schiacciato le nostre libertà". “Voglio liberare l’America dalle manette e da inefficienze e sprechi”.

"La mia amministrazione riprenderà il potere da questa burocrazia irresponsabile e ripristineremo la vera democrazia in America", ha affermato. "E qualsiasi burocrate federale che si oppone a questo cambiamento verrà rimosso immediatamente dall'incarico".

Il presidente afferma che la "gold card" per gli immigrati sarà pronta presto per dare lo status di cittadinanza ai richiedenti stranieri che pagano 5 milioni di dollari. Queste persone dovranno pagare le tasse nel nostro Paese", ha affermato Trump. Con "Biden entrati 21mln di ilegali,molti assassini".

E poi il discorso va nella direzione gender “In America esistono solo due generi: maschile e femminile” parlando divieto per gli atleti transgenderdi partecipare agli sport femminili.

E poi Trump ritorna sulle mire espansionistiche dicendosi pronto a riprendersi il Canale di Panama e la Groenlandia. - (PRIMAPRESS)