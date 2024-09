Il sindaco di New York nella bufera. Eric Adams incriminato da 6 indagini federali

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'amministrazione comunale di New York finita in un'inchiesta federale che ha indagato il sindaco Eric Adams e parte della sua giunta. I funzionari dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York a Manhattan, che sta conducendo tre delle quattro indagini federali, non hanno ancora reso noto a quali capi d'accusa dovrà rispondere Adams e la sua squadra..

In una dichiarazione mercoledì sera, il sindaco Adams ha detto: "Ho sempre saputo che se avessi difeso la mia posizione per i newyorkesi sarei stato un bersaglio, e un bersaglio lo sono diventato. Se sarò accusato, sarò innocente e combatterò con ogni grammo della mia forza e del mio spirito".

Non conoscendo i capi d'accusa è anche possibile che alcuni dei membri entrati nell'inchiesta potrebbero essere solo testimoni. Sta di fatto che i loro uffici e abitazioni sono state perquisite.