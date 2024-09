79ª Assemblea Generale Onu: oggi l’intervento della premier Meloni al ‘Vertice del Futuro’

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Entra oggi nel vivo la missione della premier Meloni a New York, in occasione della 79esima Assemblea Generale Onu. Ieri là premier aveva avuto incontri informali con gli Ad di Google- Alphabet, Motorola e Open AI. Nel pomeriggio di oggi la presidente Meloni parlerà al Vertice del Futuro. Intervento focalizzato su Intelligenza artificiale, Piano Mattei, Africa e riforma dell'Onu come ieri aveva anticipato il Segretario Generale, Guterres parlando di nuove esigenze delle istituzioni. E in serata verrà premiata alla cerimonia Global Citizen Award da Elon Musk, che con Starlink potrebbe investire in Italia. - (PRIMAPRESS)