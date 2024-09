New York, Meloni sulla situazione Libano: “Stiamo chiedendo all’Onu di occuparsi della sicurezza dei nostri soldati”

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - "Sul Libano credo che la grande sfida sia arrivare a un cessate il fuoco, la de-escalation. Israele ha il diritto a difendersi, ma una guerra su larga sca- la in Libano non conviene a nessuno". Così la premier Meloni a margine dell' Assemblea Onu a New York. "Mi preoccupa la situazione, ci siamo occupati della sicurezza dei nostri soldati e nelle Nazioni unite stiamo chiedendo di concentrarsi sulla loro sicurezza". - (PRIMAPRESS)