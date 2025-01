New York: il 10 gennaio arriva per Trump la sentenza penale per il caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il prossimo 10 gennaio, il prossimo Presidente degli Stat Uniti d'America, Donal Trump, dovrà comparire dinanzi al giudice del tribunale di NYC per la lettura della sentenza penale che riguarda il caso Stormy Daniels, pornostar a cui Trump aveva effettuato pagamenti occulti. La sentenza arriverà a 10 giorni dal suo insediamento ufficiale con 47º presidente Usa. E naturalmente gli occhi dei media e dell'opinione pubblica sono puntati sulla gravità della pena e delle sue ricadute sul suolo della figura più importante del Paese. Ma il giudice Juan Merchan ha già anticipato però di non essere "propenso a imporre una sentenza di incarcerazione" all'uomo che diventerà il prossimo Presidente americano. - (PRIMAPRESS)